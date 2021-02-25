ÖNEM projesiyle 25 bin çocuğa sosyal destek sağlanacak

Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında, yaklaşık 25 bin çocuğa sosyal destek verilecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Valilikte düzenlenen toplantıda, çocukların ailelerinin yanı sıra aziz Türk milletinin de evlatları olduğunu, bu bakış açısıyla hareket ettiklerini belirtti.

Çocuklar ve gençlerin, aziz milletin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bugün elinden tutamadığımız, elimizden kayıp giden çocuklarımız yarın toplum için büyük riskler barındırıyor ve şikayet etmek yerine, 'Bugün ne yapabiliriz?' sorusunu hepimiz sormalıyız." dedi

Yavuz, iletişimin çok arttığı ve bilginin çok çabuk üretilip yayıldığı bir çağda yaşanıldığına dikkati çekerek, aziz milletin kutlu yürüyüşüne katkı sunacak, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamanın herkesin en temel görevi olduğunu vurguladı.

"Bu çocuklarımızın sevgi ve şefkate ihtiyacı var"

Yavuz, projenin ismini özenerek seçtiklerini ve çocukları etiketlemek istemediklerini aktararak, şunları söyledi:

"Çünkü bu çocuklarımızın sosyal desteğe, sevgi ve şefkate ihtiyacı var. Biz zannediyoruz ki çocuklarımıza maddi katkı sağladığımızda, bütün sorunlarımızı çözdüğümüze inanıyoruz. Oysa maddi imkan sağlamak asla sevginin yerine geçmez. Dolayısıyla iletişim çağında, iletişimsizliğin, yalnızlaşmanın, yabancılaşmanın yoğunlaştı. Bu nedenle genç ve çocuklarımızda sapma davranışlarının arttığı bir dönemi hep birlikte konuşuyoruz. Nitekim ailesinde bir madde bağımlısı olan bir ailenin çektiği ızdırabı, çileyi hepimiz biliyoruz ama bu sorunları nasıl çözebileceğimize dair, sadece şikayet mi edeceğiz? Yoksa bugünden, yarına bir eylem bir davranış mı ortaya koyacağız? Belki Kocaeli'deki bütün çocuklarımızın sorunlarını çözemeyeceğiz ama hayatlarını değiştirdiğimiz çocuklar için değmez mi bu? Dolayısıyla hep beraber bu yolculuğa çıkalım istiyorum."

Projeyi daha önce görev yaptığı illerde de uyguladığını ve olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Yavuz, yıl sonunda, çalışmanın çocuklara sağladığı katkıları, bilimsel ve tarafsız raporla ortaya koyduklarına işaret etti.

"Ulaşamadığımız her çocuk bizim için kayıptır"

"Hepimizin çocuklarımıza ve gençlerimize, doğru rol model olabileceğine inanıyorum." diyen Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz çocuklarımıza ve gençlerimize kimleri rol model almalarını istiyoruz, bu çocukların kimlerle zaman geçirmesini arzu ediyoruz. İşte bu yüzünden eşimin, benim ve sizlerin birer çocuğu olsun. Vakit geçirdiğimiz, onlarla sohbet ettiğimiz ve zaman zaman sosyal aktivitelere katıldığımız birer çocuğumuz sanırım hiçbirimiz için yük olmaz. Ordu için yaklaşık 10 bin 250 hamimiz vardı. İnanıyorum bu şehirde bu rakamlar çok daha yukarılara çıkacak. Ulaşamadığımız her çocuk bizim için kayıptır. Gelin hep beraber bu 25 bin çocuğumuza sahip çıkalım. Bu çocuklarımızı hayata hazırlayalım. Sorun çözme becerisi kazandıralım. bağımlılıktan kurtarıp akademi başarısını daha yukarıya çekelim. Hem akademik başarıyı hem de hayat başarısını önceleyen bir yaklaşımla yolumuza devam edeceğiz."

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı programda, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından projeyle ilgili bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız