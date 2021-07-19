Kocaeli'de komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kocaeli'de komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'de komşular arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulaşlı Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Enes B. ve Murat Ç. birbirini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Enes B. Necati Çelik Devlet Hastanesine, Murat Ç. de özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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