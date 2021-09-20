Kocaeli'de hareket halindeyken yangın çıkan araçta hasar oluştu - Haberler
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Kocaeli'de hareket halindeyken yangın çıkan araçta hasar oluştu

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de hareket halindeyken yangın çıkan araçta hasar oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

E.K. idaresindeki 34 PN 2542 plakalı hafif ticari araç, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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