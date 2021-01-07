Kocaeli'de eşini pompalı tüfekle yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini pompalı tüfekle yaraladığı öne sürülen sanığın yangılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Sami K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Adli Tıp Kurumuna gönderilen ses analizi raporuna henüz cevap verilmediği kayda geçirildi.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Bunun üzerine söz verilen sanık Sami K, annesinin felç olduğunu, ablasının annesine baktığını kaydetti.

Babasının da cezaevinde olduğunu ifade eden Sami K, adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Sanık avukatı Volkan Kılıç da müvekkilinin annesinin sağlık durumunun iyi olmadığını dile getirerek, tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumuna gönderilen ses analizi raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesinde 24 Aralık 2018'de Sami K, eşi Gülbeyaz K'yi pompalı tüfekle yaralamış, olayın ardından gözaltına alınan Sami K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız