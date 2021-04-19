Kocaeli'de 6 kişinin yaralandığı otomobil ile panelvanın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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Kocaeli'de 6 kişinin yaralandığı otomobil ile panelvanın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'de 6 kişinin yaralandığı otomobil ile panelvanın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mertcan S. yönetimindeki 35 UAE 79 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf P. idaresindeki 35 DA 0128 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Selim Ş, Enes Y, Seyfi K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mertcan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobille panelvanın çarpışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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