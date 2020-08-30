Kocaeli'de 2 milyon liralık temizlik malzemesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
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Kocaeli'de 2 milyon liralık temizlik malzemesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de yaklaşık 2 milyon liralık temizlik malzemesi çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 2 milyon liralık temizlik malzemesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
30.08.2020 21:01 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:22

Kocaeli'de yaklaşık 2 milyon liralık temizlik malzemesi çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de faaliyet gösteren firmanın yetkililerinin, Çayırova ilçesinden yüklenen yaklaşık 2 milyon lira değerindeki temizlik malzemelerinin kendilerine teslim edilmediğini ve nakliyecilere de ulaşılamadığını bildirmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu temizlik malzemelerini çaldıkları iddia edilen S.P. ve E.E, İstanbul'un Pendik ilçesindeki otelde gözaltına alındı.

Tuzla ilçesindeki depoda ele geçirilen temizlik malzemeleri, sahiplerine teslim edildi.

Benzer suçlardan kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

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