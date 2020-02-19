Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları, Erzurum'da başladı

19.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:42

Koç Holding'in üniversitelerde her düzeyde sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek ve gençleri spor yapmaya yönlendirmek amacıyla düzenlediği Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları, Erzurum Palandöken'de başladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 14 yıldır Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ana sponsorluğu kapsamında, üniversiteli gençleri spor, eğlence ve müzikle buluşturan gençlik ve spor projesi Koç Spor Fest, 23 Şubat'a kadar sürecek. Organizasyona 45 farklı üniversiteden, içlerinde Türkiye'yi kış olimpiyatlarında temsil eden milli sporcuların da bulunduğu 600'e yakın sporcu katılıyor.

Türkiye'deki en geniş katılımlı resmi kış sporları organizasyonlarından olan festivalde, 6 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecek. Olimpiyat ruhunu kampüslere taşıyan Koç Spor Fest, kış etabının ardından 13-14 Nisan'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde başlayacak Koç Spor Fest Üniversite Bahar Oyunları ile devam edecek.

Amatör branşlara olan ilgiyi artırmayı ve bu branşların profesyonel seviyede yükselmesini hedefleyen Koç Spor Fest'in Kış Oyunları'na yeni ve yükselen bir voleybol disiplini olan, gelecek yıllarda Kış Olimpiyat Oyunları'na da dahil edilmesi beklenen kar voleybolu ile senkronize snowboard ve kayak yarışları eklendi.

Koç Topluluğu şirketlerinin destekleriyle düzenlenen ve geride kalan 14 yılda 240 binden fazla sporcuyu ağırlayan Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları, Palandöken'deki Polat Pisti'nde gerçekleşecek snowboard büyük slalom, kayak büyük slalom, snowboard slalom, kayak slalom, senkronize kayak ile snowboard yarışları ve kar voleybolu müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Snowboard ve kayak paralel slalom olmak üzere iki gece yarışının da gerçekleştirileceği Kış Oyunları, 23 Şubat'ta sona erecek.

Organizasyonda lisanlı profesyonel sporcuların yanı sıra, açık yarışlara kış sporlarına ilgi duyan üniversite öğrencileri de katılabilecek.

Kaynak: AA