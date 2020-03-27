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Maliye Bakanlığı, 1 Nisan, Ekonomi

KOBİ alacakları devlet garantisinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin karar, koronavirüs salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak.

27.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:31
KOBİ alacakları devlet garantisinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin karar, koronavirüs salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak.

Kaynak: Dunya.com

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