Kobayashi, Dört Tepe tarihine geçti

30.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:14

Kayakla atlamada son Dünya Kupası şampiyonu Ryoyu Kobayashi, dün Dört Tepe’nin ilk ayağı olan Oberstdorf’ta kazanan isim oldu. Kobayashi, geçen seneki Dört Tepe turnuvasında dört ayağı da kazanmıştı. Japon sporcu böylelikle, bu sporun en önemli organizasyonda son beş müsabakada da kazanan isim oldu.

Bu başarıyı Kobayashi’den önce yalnızca üç isim elde edebilmişti: Almanyalı sporcular Helmut Recknagel ve Sven Hannavald ile Polonyal Kamil Stoch.

Kobayashi, dün ilk hakkında 138, ikinci hakkında ise 134 metre atlayarak toplamda 305,1 puanla Oberstdorf’un kazananı oldu.

Dört Tepe’de üst üste beş müsabaka kazanarak bunu yapan dört sporcudan biri olan Japon kayakla atlamacı, Dünya Kupası’nda genel klasmanda da an itibariyle liderliğini sürdürüyor. 540 puanla lider olan 23 yaşındaki sporcuyu, 427 puanla Kral Geiger ve 419 puanla Stefan Kraft takip ediyor.