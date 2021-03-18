KMÜ'de doğaseverlerin bağışlarıyla meyve bahçesi oluşturuldu
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KMÜ'de doğaseverlerin bağışlarıyla meyve bahçesi oluşturuldu

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:56
KMÜ'de doğaseverlerin bağışlarıyla meyve bahçesi oluşturuldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle fidan dikimi yapılarak 'Yunus Emre Bahçesi' oluşturuldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle fidan dikimi yapılarak 'Yunus Emre Bahçesi' oluşturuldu.

Üniversitenin Doğukışla girişindeki alanda gerçekleştirilen fidan dikimine Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay, Prof. Dr. Dursun Odabaş, akademik ve idari birim yöneticileri ve üniversite personeli katıldı.

KMÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi adına açılan hesapta toplanan bağışlar sonucunda doğaseverler için üniversitede 'Yunus Emre Bahçesi' oluşturuldu.

Karaman'ın iklim ve toprak şartları gözetilerek seçilen meyve ağacı türlerinden kiraz, erik, kayısı, ayva, armut, elma, ıhlamur, iğde, badem ve dut fidanları toprakla buluştu.

Rektör Ak, meyve bahçesine 'Yunus Emre Bahçesi' adının verileceğini hatırlattı.

2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle, üniversite bünyesinde doğaseverlerin katkılarıyla oluşturulan meyve bahçesine 'Yunus Emre Bahçesi' adını verdiklerini ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Nevruz Bayramını kutlayacağımız bu günlerde ilk etapta 10 farklı türden oluşan fidanlarımızı 4 bin metrekarelik alanda toprakla buluşturduk. İkinci etapta ise yeni türlerle yine aynı şekilde 4 bin metrekarelik alanı daha meyve bahçesi olarak üniversitemize kazandırmayı planlıyoruz. Bu sayede üniversitemiz, öğrenci ve personelin de yararlanacağı 8 bin metrekarelik güzel bir doğal ve sosyal ortama kavuşmuş olacak. Özellikle tebrik çiçeği yerine kampanyamıza katılarak fidan bağışında bulunan ve üniversitemiz yerleşkesinde böyle bir bahçe oluşturulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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