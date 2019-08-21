KMPG/Akın: Teknolojiyi iş modeline entegre edemeyen firmalar gerileyecek

21.08.2019 15:35

KMPG Türkiye'nin raporu, Türkiye'de perakende satışların reel olarak yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5.3 azaldığını ortaya koydu.

"Perakende Sektörel Bakış - İlk Yarı Raporu"nu değerlendiren KMPG Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Emrah Akın, maliyetlerini yönetemeyen, teknoloji adaptasyonunda başarısız olan firmaların geride kalacağı uyarısı yaptı.

KPMG Türkiye'nin sektör bazında Türkiye ekonomisinin ilk altı ayını değerlendirdiği Sektörel Bakış – İlk Yarı serisinin "Perakende" raporunda küresel perakende sektöründe belirsizliklere rağmen sert düşüşler görülmediği belirtilirken, Türkiye'de ise perakende satışlarının yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5.3, Nisan ve Mayıs aylarında da yıllık bazda sırasıyla yüzde 5.4 ve yüzde 3.4 daraldığı vurgulandı.

Akın, Türkiye'de iş gücü piyasasındaki zayıflık ve düşük tüketici güven endeksi nedeniyle perakende sektöründeki büyümenin geçen yılın altında kaldığını belirtti.

Döviz kurlarındaki hareket ve yüksek faiz seviyesinin etkisiyle Türkiye'de tüketim kararlarının ötelendiğine dikkat çeken Akın, şu yorumu yaptı:

"Ancak istikrarlı nüfus artışı, liradaki değer kaybı ve alışveriş turizmindeki yükseliş perakende sektöründe orta ve uzun vadede istikrarlı bir büyüme potansiyeli sunuyor. Ekonominin dengelenmesiyle 2019'un ikinci yarısında sektörün istikrarlı büyüme patikasına girmesi bekleniyor. Sınırlı büyüme döneminde maliyetleri yönetemeyen ve teknolojiyi iş modeline entegre edemeyen firmaların gerileyeceği öngörülüyor."

Söz konusu raporda öne çıkan sonuçlar şöyle;

Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve Brexit kaynaklı belirsizliklere rağmen gelişmiş ekonomilerdeki düşük işsizlik oranları perakende sektörünü destekliyor. Küresel ölçekte enflasyonist baskının sınırlı kalması ve düşük faiz ortamı da perakende sektöründe büyümenin çok sert yavaşlamasının önüne geçiyor.

Dünya perakende sektörünün 2018 yılında 25 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığı hesaplanıyor. 2019 ilk beş ayına ilişkin öncü veriler, perakende satışların yıllık bazda ABD'de yüzde 3.6, Euro Bölgesi'nde yüzde 1.2, Japonya'da yüzde 1.4 ve Çin'de ise yüzde 8.6'lık büyüme görüldüğünü ortaya koyuyor.

Dünya perakende sektöründe yeni teknolojiler, pazarlama ve satış süreçlerini etkiliyor, firmalar maliyetleri azaltarak karlılığı sürdürme yoluna gidiyor.

Türkiye perakende sektöründe maliyetleri azaltacak süreç iyileştirmeleri büyük önem taşıyor.

Genç nüfusta elektronik ticaret tercihi her geçen gün artıyor. Firmalar yeni mağaza açmak ve reklam yapmak yerine yapay zeka ve makine öğrenimini pazarlama ve satış süreçlerine dahil ediyor.

Bundan sonraki dönemde ekonominin dengelenmesiyle sektörün tekrar istikrarlı bir büyüme patikası yakalaması bekleniyor. Ancak bu büyüme mevcut işsizlik oranı ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle önceki yılların altında ve daha makul seviyede kalabilir. Bu süreç, maliyetlerini iyi yönetemeyen ve teknolojiyi iş modeline entegre edemeyen firmaların gerilemesine neden olabilir.

Alışveriş turizmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sektörün en hızlı büyüyen kategorileri arasında. Döviz karşısında önemli ölçüde devalüe olan lira, Türkiye perakende sektörüne yabancı ilgisini artırdı. Global Blue'nun Türkiye verilerine göre, vergisiz alışverişte geçen yılın ilk beş ayında toplam satışların yüzde 14'ü Çinli turist tarafından yapılırken, bu yılın aynı döneminde oran yüzde 20'ye çıktı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA