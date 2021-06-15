KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesinde "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" düzenleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesinde "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" düzenleniyor

KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesinde '1. Uluslararası Sinema Sempozyumu' düzenleniyor
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi (ILAM) iş birliğiyle "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi (ILAM) iş birliğiyle "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

YDÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür" başlığıyla, çevrim içi olarak 14-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen sempozyumun ilk gününde 4 oturum yapıldı ve 11 bildiri sunuldu.

Sempozyum etkinlikleri kapsamında hazırlanan Dijital Fotoğraf Sergisi de çevrim içi olarak sanatseverlerle buluştu.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ile Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı tarafından desteklenen sempozyumun amacının, toplum, kültür ve sinema ilişkisine, akademik ve sanatsal bakış açısıyla yaklaşarak, yeni yönelimler ortaya koymak olduğu belirtildi.

Sempozyum KKTC üniversiteleri dışında, Türkiye, Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan gibi birçok ülkenin seçkin üniversiteleri tarafından destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
İzmir'de 4 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin yakalanan terör örgütü zanlısı tutuklandı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Avrupa Birliği Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tan Taşçı Funda Eryiğit Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesinde "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" düzenleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 12:45:19. #1.13#

title