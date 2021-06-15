KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesinde "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi (ILAM) iş birliğiyle "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi (ILAM) iş birliğiyle "1. Uluslararası Sinema Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

YDÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kültür, Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür" başlığıyla, çevrim içi olarak 14-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen sempozyumun ilk gününde 4 oturum yapıldı ve 11 bildiri sunuldu.

Sempozyum etkinlikleri kapsamında hazırlanan Dijital Fotoğraf Sergisi de çevrim içi olarak sanatseverlerle buluştu.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ile Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı tarafından desteklenen sempozyumun amacının, toplum, kültür ve sinema ilişkisine, akademik ve sanatsal bakış açısıyla yaklaşarak, yeni yönelimler ortaya koymak olduğu belirtildi.

Sempozyum KKTC üniversiteleri dışında, Türkiye, Makedonya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan gibi birçok ülkenin seçkin üniversiteleri tarafından destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan