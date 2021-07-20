KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip...
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: 'Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip...
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip... - Haberler
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