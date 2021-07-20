KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz