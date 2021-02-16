Kızılırmak Deltası Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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Kızılırmak Deltası Koordinasyon Toplantısı yapıldı

16.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:48
Kızılırmak Deltası Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Birçok farklı habitatları bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Birçok farklı habitatları bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir." dedi.

Samsun Valiliğinde düzenlenen Kızılırmak Deltası Koordinasyon Toplantısı'nda DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün projeleri ve kaçak avcılığın önüne geçmek için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Dağlı, Kızılırmak Deltası'nın önemli sulak alanlarımızın başında geldiğini belirterek, "Sulak alanların yer altı ve yer üstü su dengesini koruma, taşkın ve kuraklıkları önleme, sıcaklık dengesini sağlama, flora ve faunaya yaşam alanı olma gibi sayısız faydaları vardır. Birçok farklı habitatları bünyesinde barındıran Kızılırmak Deltası'nı korumak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kızılırmak Deltası ile ilgili sunum yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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