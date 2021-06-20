Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay, babaları yalnız bırakmadı

Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından "Babalar Günü" nedeniyle düzenlenen program kapsamında şehit babaları, gaziler ve özel babalar ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Kızılay Kadın Kolları tarafından "Babalar Günü" nedeniyle düzenlenen program kapsamında şehit babaları, gaziler ve özel babalar ziyaret edilerek günleri kutlandı.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan "Babalar Günü" nedeniyle ülke genelinde çeşitli kutlamalar gerçekleşirken, Ünye Kızılay Kadın Kolları tarafından yapılan program ile ilçe genelinde şehit babaları, gaziler ve özel çocukları olan babalar unutulmadı. Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel önderliğinde başlatılan ziyaret programına yönetimde katılarak şehit babalarına, özel çocukların babalarına ve gazilere çeşitli hediyeler verildi.

Ziyarette konuşan Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Tüm şehit babalarımızın günlerini kutlarım. Onların ülkemiz üzerindeki emeklerini asla unutamayız. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Bu vesile ile şehit babalarımız başta olmak üzere, gazi babalarımıza ve özel çocuklarımızın babalarının günlerini kutluyorum" dedi.

Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Adnan Sobi, "Ben değerlerimizin ne kadar değerli olduğunu yeniden anlatmak için şehit babamızı ziyaret ettik. Onlar bizim ömür boyu babalarımızdır. Başlarımızın tacıdır. Bu anlamlı günde hüzünlüde olsa onların babalarını kutlamak için geldik" diye konuştu.

Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek ise, "Biz değerli babamızın günlerini kutluyoruz. Şehit babalarımızın acılarının tarifi yok ancak bizler yine de onları yalnız bırakmadığımızı söylemek istiyor ve günlerini kutluyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
Kızılay, babaları yalnız bırakmadı
Kızılay, babaları yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Deniz Poyraz Ekrem İmamoğlu
Magazin Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Mert Müldür Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılay, babaları yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 23:16:50. #1.16#

title