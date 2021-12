Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gerçeği aratmayan tatbikat

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü Yenikapı'da varagele yöntemi ve balık adamlar ile kurtarma tatbikatı düzenledi. Gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yenikapı'da bugün 'Can Kurtarma' tatbikatı düzenledi. Tatbikatta senaryo gereği Nene Hatun isimli Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı gemi Yenikapı Sahiline 150 metre uzaklıkta karaya oturdu. Gemi içerisindeki mürettebat Varagele Sistemi ile kurtarılmak üzere harekete geçildi. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri varagele sistemini kurdu. Fişek ile gemiye bağlantı halatı oluşturuldu. Ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçildi, tatbikat uzaktan da kontrol edildi. Helikopter sedyesi gemiye bağlanan halat ile karadan gemiye gönderildi. Senaryo gereği ayağı kırık olan mürettebat personeli sedye ile tahliye edildi. Diğer personeller ise askılı can simidi ile gemiden kurtarıldı. Tatbikata Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve Genel Müdür Yardımcıları, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 36 Kara tahlisiye personeli, 21 gemiadamı, 3 balık adam ve uzman kurtarma operasyon ekibi katıldı. Tatbikatta Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kıyı Emniyeti-3 tahlisiye (can kurtarma) botu, Rhib bot, Balıkadam ekibi, 2 Ana Tahlisiye İstasyonu, 4 adet tam donanımlı arazi aracı, 2 adet servis aracı, 1 adet şişme tip çadır kullanıldı.

"SON 10 YILDA 4 BİN 134 KİŞİYİ KURTARMIŞ DURUMDAYIZ"Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Adıvar "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak görevimiz Türk boğazlarında ve denizdeki yetki alanlarımızda seyir emniyeti ile denizde can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak. 2 binin üzerinde deneyimli personelimizle 100'ün üzerinde deniz aracıyla 7 gün 24 saat görev yapmaktayız. Öncellikle gemiye bir kılavuz halatı atacağız. Halatlardan bir köprü oluşturulacak. Makara sistemine kurulan sedye veya sepet sistemiyle de personelin tahliyesi gerçekleştirilecek. Son 10 yılda 4.134 kişiyi kurtarmış durumdayız" dedi.