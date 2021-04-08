Kısıtlama saati uyuşturucu sattı, gece kartallarına yakalandı
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Kısıtlama saati uyuşturucu sattı, gece kartallarına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kısıtlama saati uyuşturucu sattı, gece kartallarına yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs çarşı ve mahalle bekçilerine yakalandı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs çarşı ve mahalle bekçilerine yakalandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 7 Nisan Çarşamba günü saat 00.20 sıralarında Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde devriye görevini yapan çarşı ve mahalle bekçileri, bir restoranın önünde bir şahsın otomobil etrafında dolaştığı gördü. Görevliler, şahıstan sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti olduğuna ilişkin belge ibraz etmesini istedi. A.B. isimli şahsın herhangi bir belge ibraz edememesi üzerine yapılan aramada şahsın üzerinde esrar olduğu değerlendirilen yaklaşık 0,3 gram ağırlığında madde tespit edildi. Olay yerine gelen narkotik ekipleri araçta yapılan aramada şahsın üzerinde 0,3 gram esrar maddesi olduğu değerlendirilen madde, ayrı ayrı 4 paket içerisinde toplam 24 adet kenevir tohumu, 1 adet kapalı vaziyette içerisinde hat bulunmayan cep telefonu, 1 adet hat takılı olan internet sağlayıcı cihaz, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 950 TL, uyuşturucu madde yetiştirmek üzere 1 adet minyatür sera, 26 adet saksı, 1 adet hava nemlendirici cihaz ele geçirildi.

Şahsa ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK 188)", "kulanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak (TCK 191)" suçlarından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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