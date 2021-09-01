KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Oturum 1: Küresel Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler Moderatör: Dr. Aydın KOLAT, TBD İcra Kurulu Başkanı Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN, KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Kemal KUMKUMOĞLU, TBD İcra Kurulu Üyesi Dr.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Oturum 1: Küresel Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler

Moderatör: Dr. Aydın KOLAT, TBD İcra Kurulu Başkanı

Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN, KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı

Kemal KUMKUMOĞLU, TBD İcra Kurulu Üyesi

Dr. Ahmet Ali SÜZEN, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Salih TALAY, T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Daire Başkanı

Kaynak: Habermetre

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