Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Kısa çalışma ödeneği sorgulama e-Devlet

KSÖ (Kısa Çalışma Ödeneği), Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, koronavirüs sürecinde vatandaşların mağdur olmaması adına uygulanıyor. Binlerce KSÖ'den yararlanan vatandaş ise, ''kısa çalışma ödeneği uzatılıyor mu?'' sorusunu araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar, e-devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama sayfasını aratıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilen 30 maddesi içinde yer alan KSÖ maddesi ile kısa çalışma ödeneği süresi uzatılabilecek. Ayrıca ücretsiz izne ayrılanlara da 39,24 TL verilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Son yapılan düzeltmeyle, çalışanların 2 ay daha işten çıkarılması yasaklanmıştı. Buna göre, eylül ve ekim aylarında da işten çıkarılamayacaktı. Böylelikle Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasının mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldığını belirtilmişti. Buna göre ekim ayında da KÇÖ'den faydalanmanın önü açılmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 30 maddesi kabul edildi. Kanun teklifinde yer alan maddelere göre, Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, brüt kazancın yüzde 60'ı olduğuna göre; günlük 53 lira, aylık 1.593 lira olur. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi yapıldığından, hesaba yatacak net kısa çalışma ödeneği günlük 52,60 lira, aylık 1.580 liraya denk geliyor.

ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLARA NE KADAR VERİLECEK?

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde ekleniyor. Buna göre, işsiz olan kişilerin yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek.

Başvuruda bulunanlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek verilmesi öngörülüyor.

Hizmetleri SGK'ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak.

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK'ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.