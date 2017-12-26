Kış Rallisinin Bolu'da Yapılması Planlanıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, 2018 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nın bir ayağını Bolu'da yapmak istediklerini belirtti.



Bazı incelemelerde bulunmak için Bolu'ya gelen Yazıcı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette Yılmaz ve Yazıcı, Bolu'da yapılması planlanan sportif organizasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Bolu'nun eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Yazıcı, "2018 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Bu şampiyonanın bir ayağını da Bolu'da yapmak istiyoruz. Türkiye'de, 40 yıldır karda yapılmış bir ralli hiç olmadı. Bunu gerçekleştirebilirsek, müthiş bir başarıya imza atmış oluruz. Bu benim hayalim. Bu ralliyi Bolu'da yapalım." diye konuştu.



Yazıcı, Bolu'nun kış rallisine başarıyla ev sahipliğe yapması durumunda, 2020 yılında uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapabileceğini söyledi.



2020'de Eurosport'un naklen yayınlayacağı Avrupa Ralli Şampiyonası'nı Bolu'ya getirebileceğini aktaran Yazıcı, "Müthiş ilgi çeker çünkü Türkiye'de böyle bir şey yok. Ayrıca çok büyük bir ekonomi oluşturuyor. 70'e yakın araç gelecek, yaklaşık bin kişi bir hafta burada kalacak. Bolu'nun tanıtımına ve ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Başkan Yılmaz da Yazıcı'nın izlettiği kar rallisiyle ilgili görüntüleri inceleyerek, kar rallisi için en uygun ilin Bolu olduğunu kaydetti.



Bolu'nun, turizm, sağlık ve spor şehri olacağını vurgulayan Yılmaz, "Sporun her branşının merkezi Bolu olsun istiyoruz. Bunun için çalışma yapıyoruz. Ayrıca kar rallisi için de en uygun şehir, coğrafi yapısı ve jeopolitik konumu gereği Bolu'dur. Bu işten en iyi anlayan kimse gelsin, bizim ekiple gerekli çalışmaları yapsınlar. Gerekli desteği vermeye hazırız." şeklinde konuştu.



Ziyarette TOSFED Başkanı Yazıcı'ya, Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turan ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Sekmen de eşlik etti. Ayrıca görüşmede Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu da hazır bulundu.