Kırşehir'de ramazan ayı öncesi yoğunluk yaşanan yerlerde Kovid-19 uyarıları yapıldı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayı öncesinde halkın yoğun olduğu caddelerde uyarı yapıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayı öncesinde halkın yoğun olduğu caddelerde uyarı yapıldı.

Atatürk, Terme ve Lise caddelerindeki gıda satışı yapılan iş yerleri önünde yoğunluk oluştu.

Polis ve zabıta ekipleri yoğunluk yaşanan caddelerde yaya devriye görevi yaparak maske ve mesafe kurallarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de iş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri, yüzde 50 kapasite kullanımı, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise üretim yapılan iş yerlerinde belge ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız