Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

09.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:48

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yunus Emre Karadeniz'in (28) kullandığı 40 AAH 135 plakalı otomobille Kadir Çetin (51) yönetimindeki 40 EC 498 plakalı otomobil, Kırşehir-Aksaray kara yolu Dedeli köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarla bulunan Bedriye Karadeniz (66), Leyla Özcanlı (47), Nurten Güleç (60) ve Sıdıka Köylü (44), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA