Kırsal mahallelerdeki evlere dadanan hırsızlar yakalandı

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üç farklı kırsal mahalledeki evlerden televizyon, av tüfeği, koltuk takımı ve halı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Demircilik, Çıtlık ve Akören mahallelerindeki ikametlerden farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 4 adet televizyon, 1 adet av tüfeği, halı ve koltuk takımı çalındı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş birimleri ile JASAT ekipleri, hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Araştırma ve elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri tespit edildi. A.G. (22), S.P. (22) ve A.Ç.B. (23) adlı şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüphelilerin çalıntı malzemeleri sattıkları şahıslar da tespit edildi.

Jandarmada işlemleri devam edilen şüphelilerden S.P.'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

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