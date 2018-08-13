Kırmızı Et Üretimi İkinci Çeyrekte Arttı

Toplam kırmızı et üretimi, ikinci çeyrekte 266 bin 330 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) kırmızı et üretim istatistiklerini açıklandı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,2 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 161 bin 414 ton olarak gerçekleşti.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ 235 BİN 901 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,9 oranında arttı.

KOYUN ETİ ÜRETİMİ 27 BİN 337 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,7 oranında arttı.

(İHA)