Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, geleneksel hamam sefası için faytonla giderken kaza geçirdi.

Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı

EDİRNE - 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, geleneksel hamam sefası için faytonla giderken kaza geçirdi. Kaza anı anbean kameralara yansırken, faytondan düşen 2 kişi yaralandı.

660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Koç'u yenerek Başpehlivan olan Ali Gürbüz, altın kemeri taktıktan sonra geleneksel hamam sefası için faytonla Er Meydanı'ndan ayrıldı. Başpehlivan ve yakın çevresi araç konvoyu ile yol güzergahında ilerlerken konvoyda bulunan faytonun ahşap tekerleği kırılarak, yerinden fırladı. Tekerleğin kırılması ile faytondan düşen Başpehlivan Ali Gürbüz ve yanında bulunan 2 kişi yere savruldu. Faytondan düşen Ali Gürbüz kısa sürede ayağa kalkarken, atların bir anda hızlanması ile Gürbüz ile aynı faytonda bulunan 2 kişi daha düşerek yaralandı.

Geleneği bozmadı yürüyerek gitti

Gürbüz kısa sürede ayağa kalktıktan sonra yaralanan 2 kişinin yanına koştu. Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, Kırkpınar Şampiyonu Ali Gürbüz hamam geleneğini bozmayarak, tezahüratlar eşliğinde yürüyerek, hamama gitti.

Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Başpehlivan Ali Gürbüz'ün geçirdiği fayton kazası kamerada: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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