Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama
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Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Gürbüz için Antalya girişindeki Kepez Seyir Terası'nda davul ve zurnalı karşılama töreni düzenlendi.

Burada kendisini bekleyenleri selamlayan Gürbüz, sevgi gösterisi bulunanlarla fotoğraf çektirdi. Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, başpehlivanlığı Antalyalılara hediye ettiğini söyledi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Gürbüz, "Memleketime altın kemerle geldiğim için çok mutluyum, gururluyum." dedi.

Bugünden itibaren Kırkpınar'a yeniden hazırlanmaya başlayacağını vurgulayan Gürbüz, "Altın kemeri babamın mezarına götüreceğim. Ancak asıl önemli olan seneye de başpehlivanlığı kazanıp, altın kemerin ebedi sahipliğini hak etmek. Antalya'dan Kırkpınar'da ilk kürsüyü dedem yaptı. İlk başpehlivanlığı ise babam getirdi. Sonrasında Antalya güreşi büyük ivme kazandı. Bunda dedemin ve babamın büyük emeği var. Ben de bunu altın kemerin ebedi sahibi olarak taçlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Edirne'de fayton ile kaza geçirdiklerini de anımsatan Gürbüz, "Bana bir şey olmadı ama yanımdaki 2 kişi hafif yaralandı. Verilmiş sadakamız varmış." ifadelerini kullandı.

Gürbüz, ardından araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak şehir turu attı.

Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama
Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama
Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama
Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e memleketi Antalya'da coşkulu karşılama - Haberler Spor
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