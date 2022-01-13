Kırklarelispor, Çakır ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklarelispor, Çakır ile sözleşme imzaladı

Kırklarelispor, Çakır ile sözleşme imzaladı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Şanlıurfaspor'dan Mustafa Çakır ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Şanlıurfaspor'dan Mustafa Çakır ile sözleşme imzaladı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, Çakır ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.

Transferler ile takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Can, Kırklarelispor'un çok daha güzel yerlerde mücadele etmesi için çalıştıklarını belirtti.

Can, transfer çalışmalarının devre arasında devam edeceğini kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title