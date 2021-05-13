KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
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KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında sağlık çalışanlarının eşlerine aşı uygulanmaya başladı.

Trakya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında sağlık çalışanlarının eşlerine aşı uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Nebahat Coşkun, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşı olacağını duyduğu gibi randevu aldıklarını söyledi.

Eşinin doktor olduğunu belirten Coşkun, aşı olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Bugün adeta çifte bayram yaşadığını dile getiren Coşkun, "Bir süredir aşı olmayı bekliyorduk. Doğrusu sürpriz oldu akşamki haber bize. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz tabi sağlığı için, herkes için hepimiz için daha doğrusu. Artık dışarıya çıkmayı, büyüklerimizle bayramlaşmayı çok özledik o yüzden herkes aşı olsun lütfen." diye konuştu.

Nazlı Salık ise herkesin sırası geldiğinde aşı olması gerektiğini belirtti.

Aşılama çalışmalarının önemli olduğunu dile getiren Salık, "Bu bizim için çıkış yolu gibi bir şey. Sırası gelen herkes randevusunu alsın gelsin aşısını olsun." dedi.

Trakya'da 742 bin 254 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 742 bin 254 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 356 bin 372 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 213 bin 979, Kırklareli'nde ise 171 bin 903 aşı yapıldı.

KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da sağlık çalışanlarının eşlerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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