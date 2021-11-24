KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelliler yararına yapılan her türlü çalışmaya destek olduklarını kaydetti.

Dinkler ise Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi, Bulgaristan Haskova Engelliler Spor Kulübü ve Haskova Kütüphanesi ortaklığında yürütülen "Sınır Ötesi Engelsiz Erişebilir Turizm Projesi" hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Kadın hentbol takımından Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kadınlar Hentbol 2. Liginde mücadele eden Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Spor Kulübü (LÜGEM) Kadın Hentbol Takımını makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, sporcular, takımın yöneticileri ve antrenörler ile bir süre sohbet etti.

Bilgin, kadın spor kulüplerine her zaman destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini belirterek, kadın sporcuları tebrik etti.

Vali Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin eşi İlknur Bilgin ile şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, şehit polis memuru Ahmet Aksekioğlu'nun ailesini ziyaret ederek sohbet etti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Bilgin, şehitleri ve ailelerini hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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