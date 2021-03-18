Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheliyi tespit etti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 11 ecstacy hap, 3 gram bonzai ele geçirildi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran