Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

18.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:50
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheliyi tespit etti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 11 ecstacy hap, 3 gram bonzai ele geçirildi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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