Kırklareli'nde tıra çarpan kamyon sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde tıra çarpan kamyon sürücüsü öldü

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde tıra çarpan kamyon sürücüsü öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sedat Akkuş idaresindeki 35 PDU 60 plakalı kamyon, TEM otoyolu Ahmetbey beldesi yakınlarında Erdal Kavaklı yönetimindeki 58 TS 364 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonda sıkışan sürücü Akkuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Akkuş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU ÇAKARLI MİNİBÜSLER
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım
Magazin İrem Derici Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırklareli'nde tıra çarpan kamyon sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:47:59. #1.12#