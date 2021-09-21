Kırklareli'nde tıra çarpan kamyon sürücüsü öldü
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sedat Akkuş idaresindeki 35 PDU 60 plakalı kamyon, TEM otoyolu Ahmetbey beldesi yakınlarında Erdal Kavaklı yönetimindeki 58 TS 364 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü Akkuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Akkuş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri