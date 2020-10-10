Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı
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Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı

10.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:36
Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi yakalandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi yakalandı.

Balaban köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak köy meydanında gezdiği tespit edilen M.Ö. ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

M.Ö. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan M.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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