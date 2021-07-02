Kırklareli'nde karne heyecanı

Kırklareli'nde karne heyecanı Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli'nde öğrencilerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı ise uzaktan dijital ortamda karne heyecanı yaşadı.