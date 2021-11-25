KIRKLARELİ - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu - Haberler
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KIRKLARELİ - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta Mustafa D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi, yanındaki iki evde hasar oluştu.

Polis ekipleri evini yaktığı iddia edilen Mustafa D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KIRKLARELİ - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu

KIRKLARELİ - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu

KIRKLARELİ - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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