KIRKLARELİ - Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta Mustafa D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi, yanındaki iki evde hasar oluştu.
Polis ekipleri evini yaktığı iddia edilen Mustafa D'yi yakalamak için çalışma başlattı.