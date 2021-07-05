Kırklareli'nde çatı arasında mahsur kalan baykuş kurtarıldı
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatı arasında mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatı arasında mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özgürlük Caddesi'nde bir binanın çatısından sesler geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler çatıda sıkışmış halde bulunan baykuşu kurtardı.
Baykuş doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop