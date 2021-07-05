Kırklareli'nde çatı arasında mahsur kalan baykuş kurtarıldı
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Kırklareli'nde çatı arasında mahsur kalan baykuş kurtarıldı

Kırklareli'nde çatı arasında mahsur kalan baykuş kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatı arasında mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatı arasında mahsur kalan baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Özgürlük Caddesi'nde bir binanın çatısından sesler geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler çatıda sıkışmış halde bulunan baykuşu kurtardı.

Baykuş doğaya salındı.

Kırklareli'nde çatı arasında mahsur kalan baykuş kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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