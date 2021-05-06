Kırıkkale Valisi Sezer Kovid-19 denetim noktalarını gezdi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarındaki görevlileri ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarındaki görevlileri ziyaret etti.

İstasyon, İmam hatip, Dispanser ve Başpınar kavşaklarındaki denetim noktalarını gezen Sezer, görevlilerden bilgi aldı.

Görevlilerin gece gündüz demeden ve fedakarca çok yoğun çalıştığını belirten Sezer, "Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Bu millete bu dönemde hizmet etmek gerek." dedi.

Sezer, bir taksi durağını ve itfaiye ekiplerini de ziyaret etti.

Öte yandan, kentte tam kapanmanın daha sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince gün içerisinde belirlenen mahalle ve caddelerdeki 30 dakikalık şok denetimler devam ediyor.

Denetimlerde, izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yapan ekipler, kuralları ihlal edenler hakkında idari para cezası uyguluyor.

Akşam saatlerinde Etiler Mahallesi'nde gerçekleştirilen şok denetimde, uygulama noktasından kaçak bir araca, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki uygulamada ise içerisinde fazla saygıda işçi taşıyan sürücüye ceza yazıldı.

Gün boyunca uygulanan şok denetimlerde 64 kişiye 260 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen