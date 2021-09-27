KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü - Haberler
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KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeki yol süpürme kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeki yol süpürme kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

M.B.Ç. idaresindeki 06 BLF 988 plakalı yol süpürme aracı, Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.

Kamyondan çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, kamyonda hasar oluştu.

Yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü

KIRIKKALE - Yanan yol süpürme aracı hasar gördü
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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