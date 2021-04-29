Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı
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Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı

Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam zamanlı sokak kısıtlaması başladı.

KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam zamanlı sokak kısıtlaması başladı. 

Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 19.00 ile 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma başladı. Kısıtlama saatinin başlamasının ardından kentin en işlek caddesi olan Zafer Caddesinde ve Millet Bulvarında araç trafiği ve vatandaşların olduğu görüldü.


Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı
Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı
Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı
Kırıkkale'de 'tam kapanma' başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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