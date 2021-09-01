Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de 2 ikamet ve araçta kurusıkı ve çalıntı tabanca, kaçak içki ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de 2 ikamet ve araçta kurusıkı ve çalıntı tabanca, kaçak içki ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.D'nin ilçedeki evinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, komando bıçağı, muşta, kaçak alkol yapımında kullanılan anason maddesi ve 12,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu önlemeye yönelik İ.D'nin kent merkezindeki ikametinde, Y.D'nin de aracında arama yapıldı.

Ekipler, Çorum ve Ankara'da aranan çalıntı iki tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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