Kırıkkale'de futbolcuları taşıyan otobüs devrildi: 1 yaralı
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Kırıkkale'de futbolcuları taşıyan otobüs devrildi: 1 yaralı

16.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:24
Kırıkkale'de futbolcuları taşıyan otobüs devrildi: 1 yaralı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada otobüsü sürücü yaralanırken, futbolcular yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu Evliyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Fatsa Belediyespor, Çankaya Futbol Kulübü ile Ankara'da oynayacağı karşılaşma için Yakup Sukes yönetimindeki 52 AAD 321 plakalı otobüs ile yola çıktı. 33 kişilik kileyi taşıyan otobüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Yakup Sukes hafif yaralanırken, futbolcular ve teknik heyet ise yara almadı. Yaralı sürücüye, kaza yerinde ambulansta müdahale edildi. Kafile, başka bir otobüsle yola devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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