Kırıkkale'de 2020 yılında ihracat arttı

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, 2020 yılında il genelinde ihracat rakamlarının ithalat rakamlarını geçtiğini bildirdi.

Varlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale'nin 2020 yılı dış ticaret verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kırıkkale'de 2020 yılında ilk kez ihracat yapan firma sayısında artış olduğuna dikkati çeken Varlı, "2019 yılının 11 aylık döneminde 6 milyon 999 bin 85 dolar olan ihracat hacmi, 2020 yılının aynı döneminde 9 milyon 982 bin 505 dolara yükseldi. İhracatta 3 milyon dolar civarında artış oldu. 2019 yılı 11 aylık döneminde 14 milyon 817 bin 17 dolar olarak gerçekleşen ithalat, 2020'de 5 milyon 952 bin 96 dolar azalarak 8 milyon 864 bin 921 dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Varlı, 2019-2020 yılları ithalat ve ihracat rakamları karşılaştırıldığında ihracatın arttığını, buna karşılık ithalatta azalış yaşandığını belirterek, 2020 yılı içerisinde Kırıkkale'de başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat, gıda ürünleri ve içecek ile kimyasal madde ve ürünler sektörlerinde gerçekleşen ihracatın toplam ihracatın yaklaşık yüzde 90'ına tekabül ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen