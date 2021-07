Kin (KIN) coin nedir? Kin (KIN) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Kin (KIN) coin, "KRE" olarak adlandırılan teşvik modeli aracılığıyla dolaşıma giriyor. Kin üzerinde ilgi çekici içerik oluşturan geliştiriciler etkileşim miktarlarına göre ödüllendiriyorlar. Geliştirilen modelde, geleneksel yöntemlerdeki kullanıcı verisi toplama ve kimseye faydası olmayan beğenilme miktarı ortadan kalkıyor.

KIN NEDİR?

Kripto para birimi olan Kin; tüketici uygulamaları ve hizmetlerinden oluşan dijital ekosistem üzerinde para yerine geçer. Başlangıç aşamasında Ethereum blockchain ağı üzerinde ERC20 tokeni olarak başlatılan Kin, mesajlaşma uygulaması Kik Messenger ekosisteminin temel para birimi şekilde tasarlandı. İlk dönemlerinde Kik, kripto para yerine Kik Puanı ismi verilen ödül sistemi ile çalışıyordu ve bu sistem 2017'de sona erdi. Kin, İngilizcede akrabalık anlamına gelen "kinship" kelimesinin kısaltması. Zira amacı Kik topluluğu içindeki bağları güçlendirmek olarak tanımlanıyor. Kik, Eylül 2017'de Kin ilk token arzı (ICO) işlemi üzerinden yaklaşık 100 milyon dolar topladı. Eylül 2019'da Kik, başlattığı Kin ICO'sunun kayıt dışı menkul kıymet satıp satmadığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik ve Borsa Komisyonu ile davaya konu oldu. Düzenleyici kurum, mesajlaşma uygulamasını kapatacağını iddia etti. Ekim 2019'da MediaLab, Kin'i korumak amacıyla Kik Messenger'ı satın aldı.

KIN NASIL ÇALIŞIYOR?

Kin tokenleri, Kin Rewards Engine veya "KRE" olarak adlandırılan teşvik modeli aracılığıyla dolaşıma giriyor. Kin üzerinde ilgi çekici içerik oluşturan geliştiriciler etkileşim miktarlarına göre ödüllendiriyorlar. Geliştirilen modelde, geleneksel yöntemlerdeki kullanıcı verisi toplama ve kimseye faydası olmayan beğenilme miktarı ortadan kalkıyor. Yeni kullanım senaryolarının benimsenmesi, kripto para için değer oluşturulmasını teşvik eden ve ayrıca kullanıcılar arasında değer alışverişine izin veren yazılım üzerinden para kazanma modeli sunuluyor. Bu yeni alternatif, değer üreten içerik oluşturucuların ve geliştiricilerin ödüllendirildiği sistem meydana getirir. Kullanıcı ve geliştiriciler, büyük veri tekellerinin değil, paylaşılan dijital ekonomi etrafında konumlanıyorlar.

Kin blockchain, hata toleransı içeren ve çok az ücret talep ederken aynı zamanda hızlı onay sunan, küresel olarak dağıtılmış 11'den fazla onaylayıcı düğümden (node) oluşan birleşik bir konsensüs modeli aracılığıyla otomatik biçimde çalışıyor. Düğüm operatörlerinin kimlikleri, operasyon güvenliğini sağlamak için an itibarıyla gizli tutuluyor. Ancak bu operatörlerin, güvenilir olduklarına ve sistem geliştirme deneyimine sahip bağımsız ve saygın dijital hizmet sağlayıcıları oldukları belirtiliyor.

Kin Rewards Engine tarafından sunulan dağıtım hizmetleri ve algoritma çözümleri, Ontario, Kanada merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kin Foundation tarafından denetleniyor. Dağıtılmamış Kin tokenler, fonların güvenli transferini ve uygun kullanımını sağlayan bir dizi hak ediş dönemi, enflasyon yönergesi ve güvene dayalı gözetim kontrolleri ile denetlenen kurumsal ölçekli hazinede muhafaza ediliyor. İstenmeyen e-postadan koruma ve dolandırıcılık önleme yöntemleri de, Kin dağıtım işleminin ek koruma özellikleri olarak tam otomatik hale getirileceği zamana kadar, ek hizmet olarak sağlanıyor. Dağıtım döneminin sonunda Kin ekosisteminde 10 trilyondan fazla Kin bulunmayacağı açıklandı. Bu büyük arz, ondalık basamakların aksine tam sayılarla işlem yaparken dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kitlesel olarak benimsenmesine izin vermek için tercih edildi.

