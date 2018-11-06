Dolandırıcılıkta Çığır Açtı: Bir İmzayla 2 Milyon 187 Bin TL Borçlandırdı!

İzmir'de yaşayan bir kişi, imzasının bulunduğu evrakın dolandırıcılar tarafından kimyasalla silinerek senet şekline getirildiğini yargı yoluyla ispatlayarak 355 bin euro, yani yaklaşık 2 milyon 187 bin TL'liktuzaktan kurtuldu. Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş ise bu tip dolandırıcılıkların çoğaldığına dikkati

355 BİN EUROLUK İCRA TEBLİGATI ALDI

Turizmci N.G, 2014 yılında 355 bin euro bedelli icra ödeme tebligatını alınca durumu, avukatıyla paylaştı. Kimseye borcu olmadığını beyan eden N.G, senedin sahte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. N.G. daha sonra 2016 yılında avukatı aracılığıyla İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti) davası açtı. Avukat Süleyman Özşahinli, senedin sahte olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığından bilirkişi raporu talep etti.

KİMYASALLA SENETE ÇEVİRMİŞLER

Hazırlanan bilirkişi raporunda, "Söz konusu imzanın mevcut senet metnini onaylar mahiyette olmadığı, senedin evvelce farklı amaçlarla tanzim edilmiş belgelerdeki imzalardan faydalanılarak ve mevcut içerik yazıların fiziksel/kimyasal yöntemlerle silinerek bilgisayar ve ekipman vasıtasıyla senet baskısı ile mürekkepli kalem içerik yazılarının yazılması suretiyle husule getirilmiş oldukları hususlarını bildirir kanaat raporudur." ifadeleri yer aldı. İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, davacı N.G'nin, 355 bin euroluk senetten dolayı borçlu olmadığına karar verdi. N.G'nin, kimliği tespit edilen ancak halen firari olarak aranan şüpheli hakkında açtığı ceza davası ise devam ediyor. Ayrıca firari şüphelinin, N.G'yi daha önceden tanıdığı öğrenildi.

ELEKTRİK SAYAÇ TESLİM EVRAKI

Avukat Süleyman Özşahinli, AA muhabirine, müvekkilinin elektrik sayaç teslim evrakındaki imzasının 355 bin euroluk senede dönüştürüldüğünü söyledi. Sahtecilik yapanların bu evrakı bir şekilde ele geçirdiğini dile getiren Özşahinli, "Yazılar kimyasalla silinerek imzanın üzeri senet haline getirilmiş. Burada silinme veya fiilen yapılan bir eylem teknolojiyle anlaşılmış. Müvekkil sonuçlanan davada borçlu olmaktan kurtuldu. Kararın kesinleşmesini bekliyoruz. Öte yandan bu eylemi yaptığı iddia edilen ancak firarda olan şüpheli için açılan ceza davasını da takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EVRAKIN FOTOĞRAFINI ÇEKİN

Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı Hakan Tokbaş ise bu tip dolandırıcılıkların çoğaldığına dikkati çekti. Vatandaşlara, imzaladıkları evrakın bir nüshasını istemeleri yönünde uyarılarda bulunan Tokbaş, şunları kaydetti:

"Çünkü dolandırıcılar evrak nüshası vermeye yanaşmazlar. Bu durumda vatandaşlar imzaladıkları evrakın fotoğrafını çekip telefonuna kaydetsin. Eğer bir senet gelir ve kişi imzalamadığına eminse icra dairesine itiraz ederek borçlu olmadığına dair cumhuriyet savcılığına 'özel evrakta sahtecilik' suçundan suç duyurusunda bulunulmalıdır. Burada işin püf noktası vatandaş imzaya itiraz edemez. Senedin sahte olduğuna itiraz eder. Alacaklılar hakkında suç duyurusunda bulunulmalı."