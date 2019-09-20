20.09.2019 17:33

Kimya mühendisliği öğrencilerinden Çölyak hastaları için glutensiz pastane

Hitit Üniversitesi mezunu iki öğrenci gluten maddesi içermeyen ve kendi özel formülleriyle hazırladıkları simit, kurabiye, kek gibi unlu mamullerin üretildiği bir pastane açtı

ÇORUM - Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ali Bulut ve Semih Bahri Şahin, gluten maddesi içermeyen ve kendi özel formülleriyle hazırladıkları simit, kurabiye, kek gibi unlu mamullerin üretildiği bir pastane açarak örnek bir çalışmaya imza attı.

İnsan sağlığı açısından büyük önem arz eden glütensiz besinler alanında yaptıkları çalışmalarla üniversiteyi gururlandıran Bulut ve Şahin'in, açtıkları pastane ile özellikle gluten maddesine karşı hassasiyeti bulunan çölyak hastaları ve yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Genç girişimcilerden Ali Bulut yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, bu yıl aynı alanda yüksek lisans eğitimi almaya başladığını söyledi.

Hitit Üniversitesinde, glüten maddesi içermeyen ürünlerle ilgili bilimsel yayınları bulunan hocalarının çalışmalardan esinlenerek bu alanda saha araştırması yaptıklarını anlatan Bulut, "Bu araştırma aşamasının ardından, aynı fakülteden mezun arkadaşımla bir pastane açmaya karar verdik. Pastaneyi açtıktan sonra da 1 ay dükkanı kapalı tutup, kendi formülümüzü geliştirene kadar satış yapmadık. Yaptığımız denemeler sonunda bugün kullandığımız formülü bulana kadar ürünlerimizi vatandaşa ücretsiz dağıttık" diye konuştu.

Pastanede glütensiz undan hazırladıkları 25 çeşit unlu mamulü satışa sunduklarını belirten Bulut, şöyle konuştu: "Ortağım da ben de küçüklüğümüzden beri ticaretin içindeydik. Üniversiteyi devlet memuru olmak için okumadık. Kendimizi geliştirmek ve ticarette daha doğru işler yapabilmek adına biz fakülte eğitimini aldık. Fakülte eğitimiyle kazandığımız birikimi, ticari alanda değerlendirmeyi seçtik. Birikimimizi değerlendirme imkanı yakaladığımız gibi kendi işimizin de sahibi olduk."

Semih Bahri Şahin de, hazırladıkları ürünlerin hiçbirinde kimyasal bir karışım olmadığının altını çizdi.

Ham madde olarak tamamen doğal ve gluten maddesi içermeyen nohut, kuru fasulye, greçka (kara buğday), pirinç ve teff unu kullandıklarını açıklayan Şahin, "Gluten maddesi içermeyen besinlerin önemini, yeğenimin de çölyak hastası olmasından dolayı çok iyi biliyorum. Sadece gluten maddesine karşı hassasiyeti olan hastalar için değil sağlıklı insanlar açısından da bu ürünlerin tercih edilmesi önemli. Uzmanlar, gluten maddesi içeren piyasadaki unlu mamullerin insan sağlığına olan zararlarını sürekli gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla biz insan sağlığını da dikkate alarak böyle bir işe el attığımız için ayrıca mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, Çorum'daki çölyak hastalarının, kendi işletmelerini kurana kadar gluten maddesi içermeyen besinlere ulaşmada çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çölyak hastalarının taleplerini karşıladığımız gibi yurdun dört bir tarafından da siparişler almaya başladık. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ile glutensiz ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden diğer bölgelerden aldığımız siparişler her geçen gün daha da artıyor."

Gluten içermeyen ham maddenin maliyetinin çok yüksek olduğunu, bunun da ürünlere yansıdığını kaydeden Şahin, piyasaya sundukları ürünlerin fiyatının 3 ila 50 lira arasında değiştiğini belirterek, "Bu fiyatlar, normal piyasanın çok altında ancak biz bu fiyatları daha da düşürmek müşterilerimize daha cazip fiyatlardan ürün sunabilmek için kendi unumuzu üretmeyi planlıyoruz. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla nasıl çalışma yapabiliriz, bunun araştırmasını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA