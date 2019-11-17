Kilisli şair, yazar İbrahim Halil Işıklar 62 yaşında hayatını kaybetti

17.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 11:38

Kilisli şair, yazar, besteci, İbrahim Halil Işıklar (62) hayatını kaybetmesi Kilis'te üzüntüyle karşılandı.



Kilis'in tarihi ve kültürü konusunda araştırmalar yaparak sosyal medyadan paylaşan, İbrahim Halil Işıklar, yazdığı şiir kitabının yanında Kilis kültürü ve tarihi üzerine araştırmaları bulunuyordu. Bantçı İbo olarak bilinen İbrahim Halil Işıklar'ın bir çok şarkısın söz yazarlığını yapmıştı. 10 yılı aşkın süreden beri yönettiği çok sayıda sosyal medya sitesinde Kilis'in tanıtımında bulunan Işıklar, bir süredir tedavi görüyordu. Işıklar'ın hayatını kaybetmesi Kilis'te üzüntüyle karşılandı. - KİLİS

Kaynak: İHA