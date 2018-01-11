Kilis'te Zeytinyağı Çalan Hırsızlar Yakalandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde zeytinyağı çaldığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tahtalı Karadut köyünde yaşayan Ö.D. ambara bıraktığı 770 litre zeytinyağının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinyağını çaldığı belirlenen B.G, M.H.G, S.Y, S.S. ve İ.H.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgusunda hırsızlık suçunu kabul eden şüpheliler, çaldıkları zeytinyağını ise Gaziantep'te bir toptancıya sattıklarını itiraf etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.