Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 6 yabancı uyruklu yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde Suriyeli N.I'nın ikametinde 6 yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.
Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüpheli N.I. göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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