Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
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Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı

Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te hasadı süren, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep gören domates tarlada 1 TL'den satılıyor.

KİLİS'te hasadı süren, Kurban Bayramı öncesi yoğun talep gören domates tarlada 1 TL'den satılıyor.

Kilis ve ilçelerinde yaklaşık 9 bin hektar alanda ekilen domates hasadı devam ediyor. Tarlalarda ekimi yapılan ve bu yıl yüksek rekolte beklentisi olan domates, üreticinin yüzünü güldürdü. Kentte toplanan domatesler, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, "Kurban Bayramı'na 2 gün kala çiftçilerimiz 45 derece sıcakta, hasat yapıyorlar. Bayram öncesi talep arttığı için sıcaklığa rağmen hasatta yoğunluk yaşanıyor. Birçok ilden gelerek Kilis'ten tarladan domatesleri alıyorlar. Tarlada 1 TL'den domates satılırken, dekar başına 8 ile 13 ton arasında domates toplanıyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi yoğun talebin olduğunu ve yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Cuma Çalgıcı, "Domatese Kurban Bayramı öncesi büyük bir talep var. Talebe yetişmekte zorluk çekiyoruz. Domatesleri buradan, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ile günlük TIR'larla gönderiyoruz. Rekolte geçen yıla oranla iyi durumda. Bayram öncesi yoğun bir talep var. Dışarıdan gelen tüccarlar tarladan alıp gidiyorlar. Tarlada domatesin kilosunu 1 TL'den satıyoruz" dedi.


Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı
Kilis'te hasadı yapılan domatese talep arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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