Kilis'te göçmen kaçakçılığına 2 gözaltı
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Kilis'te göçmen kaçakçılığına 2 gözaltı

11.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:01
Kilis'te göçmen kaçakçılığına 2 gözaltı

KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu bir kişi yakalanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu bir kişi yakalanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan bir araçta ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Irak uyruklu bir kişi yakalandı. Irak uyruklu kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekipleri, Iraklı kişinin yakalandığı araçta bulunan Suriye uyruklu M.H.A. ve M.Z.G. isimli kişileri ise 'göçmen kaçakçılığı' yaptığı iddiasıyla gözaltına alarak sorgulamaya başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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