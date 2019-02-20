Kilis'in 2050 Yılına Kadar İçme Suyu Sorunu Çözülmüş Olacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürülüğünce inşaatı tamamlanan Yukarı Afrin Barajı'nın isale hattının yıl sonunda tamamlanacağı, böylece Kilis'in 2050 yılına kadar içme suyu sorununun çözülmüş olacağı belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kilis'e içme suyu sağlayan mevcut su kaynaklarıyla kentteki barajların doluluk oranları değerlendirildi.

Kilis'e içme suyu sağlayan Seve Barajı'nın 2018 yılı şubat ayındaki doluluk oranının yüzde 7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 65 seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

Seve Barajı'nın bu haliyle yaklaşık 12 milyon 345 bin metreküp su tuttuğu aktarılan açıklamada, "Yukarı Afrin Barajı'nda ise 11 Ocak 2019 tarihinde su tutulmaya başlanmış olup, 38 milyon metreküp depolama hacmine sahip, 30 milyon metreküp su kapasitesi olan Yukarı Afrin Barajı, şu anda yüzde 80 seviyesine ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kilis'in yıllık içme suyu ihtiyacının 15 milyon metreküp olduğu, Narlıca, Yeniyapan kaynakları, Konak Göleti ve Seve Barajı'nda depolanan suyla kentin 18 aylık su ihtiyacının karşılandığı belirtilerek, "Yukarı Afrin Barajı isale hattı inşaatı, 2019 yılı sonunda tamamlanacaktır. Yukarı Afrin Barajı isale hattı ve arıtma tesisi inşaatının tamamlanmasıyla Kilis'in 2050 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA